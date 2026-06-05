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        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan: Hürmüz'de savaş öncesine dönülmelidir | Dış Haberler

        Son dakika: Bakan Fidan: Hürmüz'de savaş öncesine dönülmelidir

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile Dakka'da bir araya geldi. Bakan Fidan, "Hürmüz'de savaş öncesine dönülmesi zorunluluktur" açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 09:26 Güncelleme:
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        Bakan Fidan: Hürmüz'de savaş öncesine dönülmelidir

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş’in başkenti Dakka'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, mevkidaşı Khalilur Rahman ile görüştü.

        İki isim görüşmenin ardından basın toplantısı gerçekleştirdi.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

        "12 Şubat 2026 tarihinde barış ve huzur ortamı içerisinde yapılan seçimler ve referandum sonrası Bangladeş yeni bir döneme girmiştir ve Türkiye bunun destekleyicisi olmuştur.

        Sayın meslektaşım Rahman göreve seçilmesinin ardından ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmıştır. Yoğun temas trafiği ilişkilerimizi daha da derinleştirmekte.

        Değerli kardeşim de açıklamasında ifade ettiler, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldık. Köklü ortaklığımızı derinleştirme ve vizyoner bir boyuta taşıma hedefine yönelik gayretlerimizi sürdürüyoruz.

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        Bangladeş Küresel Güney'in güçlü bir sesi. Bugün değerli kardeşimle beraber mülteci kamplarına gideceğiz. Ayrıca TİKA, AFAD, Kızılay ve Diyanet Vakfı gibi kurumlarımızın faaliyetlerini yerinde izleme şansımız olacak.

        Mevcut çatışmaların tırmanarak daha geniş coğrafyalara yayılma eğilimi göstermesi hepimiz için endişe kaynağı. İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerin somut neticelere ulaşmasını temenni ediyoruz. Hürmüz'de seyrüsefer serbestisinin tesis edilmesi küresel ekonomi ve enerji güvenliği bakımından zorunluluk teşkil etmektedir.

        Diplomatik gayretlerimizi yoğunlaştırmış durumdayız. Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını çok değerli buluyoruz ve bu çabalara destek vermeyi sürdürüyoruz. Ateşkesin ihlal edilmesinden derin endişe duyuyoruz. Uluslararası toplum savaşın sona erdirilmesi için çalışmalı. İsrail'in ateşkesi sabote etme girişimlerine engel olunması şarttır.

        Netanyahu hükümeti Filistin'deki çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirmiştir."

        İkili anlaşmalar

        Türkiye ile Bangladeş hükümetleri arasında Kültürel Varlıkların Korunması Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'in başkenti Dakka'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Bangladeş Kültür Bakanı Nitai Roy Chowdhury ile bir araya geldi.

        Fidan ile Chowdhury, Türkiye ile Bangladeş Hükümetleri arasında Kültürel Varlıkların Korunması Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

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