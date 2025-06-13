Bakan Işıkhan'dan istihdam mesajı Bakan Işıkhan: 500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli birey ve 275 bin yükseköğretim mezunu vatandaşımızı istihdama kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca 155 bin işyeriyle işbirliği içinde olmayı, 2,25 milyon kişiye bireysel danışmanlık sunmayı, 620 bin işyeri ziyareti gerçekleştirmeyi ve 55 bin kişiye İş Kulübü desteği vermeyi planlıyoruz.

Giriş: 13.06.2025 - 21:05 Güncelleme: 13.06.2025 - 21:05 facebook

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