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Son dakika haberler... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, müsilajdaki son durumu açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki seferberliğimizde, 13 Haziran’da temizlediğimiz 469,5 metreküp müsilajla toplam 2166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik. Denetimlerimizi sıklaştırarak sürdürüyoruz. 1201 denetimde 51 tesise idari para cezası verdik. Çevremizi, denizimizi kirletenlere kapatma dahil ceza işlemlerini, kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu

Son dakika: Bakan Kurum müsilajdaki son durumu açıkladı - Haberler
Bakan Kurum müsilajdaki son durumu açıkladı
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HABERTURK.COM

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj çalışmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

"Marmara Denizi'mizdeki seferberliğimizde, 13 Haziran’da temizlediğimiz 469,5 m³ müsilajla 2166,5 m³ müsilajı bertarafa gönderdik. Denizimizi uçuşlar ve uydu takip sistemiyle 7/24 denetliyor, günlük değişimlere anında müdahale ediyoruz.

İllerimizde 6 günün sonunda; İstanbul'da 452,5 m³, Kocaeli'nde 133,5 m³, Bursa'da 111,5 m³, Tekirdağ'da 112 m³, Balıkesir'de 300 m³, Çanakkale'de 226 m³ ve Yalova'da 831 m³ müsilajı 137 bölgede yaptığımız çalışmalarla temizledik.

Bakanlığımıza bağlı uzman ekiplerimizle sahadaki denetimlerimizi, Marmara Havzası'nda yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bölgemizdeki arıtma tesislerinden aldığımız atık su numunelerini incelenmek üzere çevre laboratuvarlarımıza gönderiyoruz.

Sudan aldığımız örneklerle ölçümler yapıyor, müsilaj örneklerini çok kapsamlı testlerden geçirerek çevre laboratuvarlarımızda ODTÜ ve TÜBİTAK'tan bilim insanlarımızla ileri analiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ODTÜ ile başlattığımız MARMOD projemizi genişletiyoruz.

Denetimlerimizi sıklaştırarak sürdürüyoruz. 1.201 denetimde 51 tesise idari para cezası verdik. Çevremizi, denizimizi kirletenlere kapatma dahil ceza işlemlerini, kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz."

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