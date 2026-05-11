        Son dakika: Bakanlık açıkladı! 8 ilde "sarı" kodlu meteorolojik uyarı | Son dakika haberleri

        Bakanlık açıkladı! 8 ilde "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

        İçişleri Bakanlığı, 8 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yaptı. Bölgede yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Sel, su baskını ve fırtına riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 16:18 Güncelleme:
        8 ilde "sarı" kodlu uyarı
        İçişleri Bakanlığı, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat, Sivas, Çankırı, Samsun ve Ordu için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

        Buna göre, Çorum, Amasya, Tokat ve Yozgat çevreleri ile Sivas'ın kuzey, Samsun'un ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

        Çankırı çevrelerinde ise yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksama, yerel dolu, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

