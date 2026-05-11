İçişleri Bakanlığı, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat, Sivas, Çankırı, Samsun ve Ordu için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, Çorum, Amasya, Tokat ve Yozgat çevreleri ile Sivas'ın kuzey, Samsun'un ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Çankırı çevrelerinde ise yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksama, yerel dolu, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.