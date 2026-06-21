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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Balıkesir'de orman yangını! | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de orman yangını!

        Balıkesir'de orman yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 12:16 Güncelleme:
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        Balıkesir'de orman yangını!

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde orman yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.

        DHA'nın haberine göre Burhaniye'nin Taylıeli Mahallesi kırsalında, saat 09.53’te orman yangını çıktı.

        İhbarla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 2 söndürme uçağı, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 itfaiye su tankeri ve 47 personel sevk edildi.

        İHA'nın haberine göre yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan gerçekleştirdiği erken ve etkin müdahale neticesinde kontrol altına alındı.

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