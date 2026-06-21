Balıkesir'de orman yangını!
Balıkesir'de orman yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Giriş: 21 Haziran 2026 - 12:16 Güncelleme:
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde orman yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.
DHA'nın haberine göre Burhaniye'nin Taylıeli Mahallesi kırsalında, saat 09.53’te orman yangını çıktı.
İhbarla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 2 söndürme uçağı, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 itfaiye su tankeri ve 47 personel sevk edildi.
İHA'nın haberine göre yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan gerçekleştirdiği erken ve etkin müdahale neticesinde kontrol altına alındı.
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