Balıkesir'de yapı malzemeleri deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

BİLİNMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI

AA'daki habere göre; Ağır Sanayi Bölgesi Gümüşçeşme Mahallesi'ndeki bir yapı malzemesi firmasına ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALE EDİLİYOR

Bölgede yoğun dumana neden olan yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri müdahale ediyor.