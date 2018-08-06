UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda Burnley ile karşılaşacak Başakşehir, UEFA'ya kadrosunu bildirdi. Turuncu-lacivertlilerin yaptığı resmi bildirimde Tunay Torun, Marcio Mossoro, Arda Turan ve Alparslan Erdem yer almıyor.
Yeni transferler Soner Aydoğdu, Milos Jojic ise kadroya dahil edildi.
Arda Turan'ın hazırlık kampında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle hazır olmadığı, ve bu nedenle kadroya dahil edilmediği kaydedildi.
Milli futbolcu, iki gün önce yapılan idmanda Emmanuel Adebayor'la birlikte takımla çalışmalara katılmıştı.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme ilk maçında 9 Ağustos Perşembe günü İngiliz ekibini konuk edecek Medipol Başakşehir, rövanş müsabakasında ise 16 Ağustos Perşembe günü rakibine konuk olacak.
Turuncu-lacivertlilerin, UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Volkan Babacan, Mert Günok, Faruk Çakır
Defans: Gael Clichy, Alexandru Epureanu, Aurelien Chedjou, Manuel da Costa, Uğur Uçar, Junior Caiçara
Orta saha: Joseph Attamah, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Eljero Elia, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Milos Jojic, Gökhan İnler, Soner Aydoğdu, Kerim Frei
Forvet: Emmanuel Adebayor, Riad Bajic, Stefano Napoleoni, Mevlüt Erdinç
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