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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Başkent'te izinsiz gösteriye müdahale: Gözaltılar var
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Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahale etti: Gözaltılar var

Başkent’te 10 Ekim 2015 yılında 102 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının yıldönümünde izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Polis ile göstericiler arasında yaşanan arbede sonrasında 18 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Başkent'te izinsiz gösteriye müdahale: Gözaltılar var
Başkent'te izinsiz gösteriye müdahale: Gözaltılar var
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İHA

İHA'nın haberine göre, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa düzenlenen ve 102 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının yıldönümü dolayısıyla izinsiz gösteri yapmak isteyen 18 kişilik grup ile polis arasında arbede çıktı.

Gösteri yapmak için izinleri bulunmayan grubun polis çemberi içerisinde yer alan alana girmeye çalışmaları sırasında çıkan tartışmada çıkan arbede sonrası ekipler gruba müdahale etti. Polis ekipleri izinleri olmayan 18 kişilik grubu gözaltına alarak Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne götürdü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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