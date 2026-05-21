Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA! Başkentte evinde çok sayıda silah bulunan şüpheli için adli işlem - Son dakika haberleri

        Başkentte evinde çok sayıda silah bulunan şüpheli için adli işlem

        Ankara'nın Keçiören ilçesinde polis ekiplerinin bir eve yaptığı baskında, çok sayıda silah parçası ve mühimmat ele geçirildi. Yakalanan şüpheli için adli işlem yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 07:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde cephanelik çıktı!

        Ankara'da organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda evinde çok sayıda silah ve silah parçası ele geçirilen şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Keçiören ilçesindeki bir şüphelinin ikametine düzenlenen operasyondaki aramalarda 14 yivli tüfek, 44 tabanca, 11 yivsiz tüfek, 10 bin 66 fişek, 155 şarjör, 54 tüfek namlusu, 3 ahşap tüfek namlusu, 39 ahşap dipçikli tüfek gövdesi, muhtelif sayı ve ebatlarda icra ve şarjör yayı, 830 fişek çekirdeği, 2 ahşap dipçik ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

        Aramalarda 1 matkap, 1 gravür makinası, 1 spiral makinası, 1 spiral çark makinası, 1 mengene, 26 tabanca lazer aparatı, muhtelif sayıda matkap ucu, 3 fişek ve kartuş dolumunda kullanılan el aleti ile barut olduğu değerlendirilen maddeye el konuldu.

        Şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: "Araba üstümden geçti"

        Giresun'un Güce ilçesinde kontrolden çıkarak yüzlerce metrelik yamaçtan aşağı yuvarlanan aracın sürücüsü 40 yaşındaki Rahmi Kuru, kazanın ardından yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Hurdaya dönen araçtan ilk taklada savrularak kurtulan Kuru, "Araba üstümden geçti, o araçta kalsaydık sağ çıkamazdık" d...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını tehlikesi
        Sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını tehlikesi
        1979'dan bu yana ilk kez!
        1979'dan bu yana ilk kez!
        Savaşın faturası işçiye
        Savaşın faturası işçiye
        Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa!
        Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa!
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip!
        Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip!
        Sağanak nedeniyle müstakil ev çöktü: 1 ölü, 3 yaralı
        Sağanak nedeniyle müstakil ev çöktü: 1 ölü, 3 yaralı
        "Allah ıslah etsin"
        "Allah ıslah etsin"
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        İtiraf eski eşten geldi
        İtiraf eski eşten geldi
        "Borçlarımızı sıfırlayacağız!"
        "Borçlarımızı sıfırlayacağız!"
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        "Onlardan doğru yanıt almalıyız"
        "Onlardan doğru yanıt almalıyız"