Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Batman merkezli 19,3 milyar TL'lik operasyonda 87 tutuklama!

        Batman merkezli 19,3 milyar TL'lik operasyonda 87 tutuklama!

        Batman merkezli 17 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda, hesaplarında 19,3 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlenen 122 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 87'si tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 10:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        19,3 milyarlık operasyon: 87 tutuklama

        Batman merkezli 17 ilde, yasa dışı bahis ve sanal kumar soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 122 şüpheliden 87'si tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 19,3 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

        19,3 MİLYARLIK OPERASYON

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinden elde edilen suç gelirlerinin çeşitli banka hesapları aracılığıyla kripto para hesaplarına aktarılıp aklandığı tespit edildi.

        122 GÖZALTI

        Teknik ve mali incelemelerde, 143 şüphelinin banka hesaplarında yaklaşık 19 milyar 300 milyon TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda 18 Mayıs'ta şüphelilerin yakalanmasına yönelik Batman merkezli 17 ilde 200 ekip ve 700 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Şüphelilerden 122'si gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        87 KİŞİ TUTUKLANDI

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 87’si, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüphelilerden 34’ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 1 şüphelinin ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gülistan Doku soruşturmasında 3'ü Tuncay Sonel'in kullandığı 5 araç, Ankara'ya gönderildi

        TUNCELİ'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada, tutuklu bulunan eski vali Tuncay Sonel'in o dönem kullandığı 3 makam aracı ile Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne ait 2 araç, detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla Ankara'ya gönderildi.

        #Batman
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        İddia: Trump'ın ekibinden Trump'a "İran'la anlaş" baskısı
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
        Axios: Trump ile Netanyahu gergin ve zor bir görüşme yaptı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        1979'dan bu yana ilk kez!
        1979'dan bu yana ilk kez!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması!
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        'Palyaço'lu gönderme
        'Palyaço'lu gönderme
        Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa!
        Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa!
        Sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını tehlikesi
        Sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını tehlikesi
        Jeff Bezos: Milyarderler şeytanlaştırılıyor
        Jeff Bezos: Milyarderler şeytanlaştırılıyor
        "Sizi bekliyoruz"
        "Sizi bekliyoruz"
        Savaşın faturası işçiye
        Savaşın faturası işçiye