Batman’da yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki kadın, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIYORDU

İHA'daki habere göre kaza; saat 19.00 sıralarında Batman’da TPAO Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beşiri yolu istikametine seyir halinde olan E.D. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan Sultan Oynar’a çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle savrulan 78 yaşındaki talihsiz kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOLUN BİR KISMI TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri, inceleme yapmak amacıyla yolun bir kısmını trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Sultan Oynar’ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü E.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.