Ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, tutuklu bulunduğu süre dikkate alınarak tahliye edilen Bebek Otel’in müdürü Arif Altunbulak’ın son ifadesinde, kendisine uyuşturucu temini ve fuhuş iddiası da dahil olmak üzere birçok şüpheliden alınan ifadelerin sorulduğu öğrenildi.

YURT DIŞI YASAĞI ŞARTI

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Bebek Otel’in müdürü Arif Altınbulak’ın "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak 12 Mart’ta yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildiği ortaya çıktı.

“OTEL KAYITLARINI BEN DEĞİL, REZERVASYON SİTELERİ YAPARDI”

Altunbulak’ın tahliyeden 1 gün önce 11 Mart tarihinde soruşturma savcısı tarafından alınan ifadesine Habertürk ulaştı. Bebek Otel’in müdürü Arif Altunbulak hakkında başka şüphelilerin verdiği beyanlar soruldu. Bebek Otel’in mesul müdürü Hakan Tunçbilek'in, "Otele gelen giden insanların rezervasyonlarını Arif Altunbulak yapardı. Otele kimler kayıt yaptırır, kimler konaklar benim bilgim yoktu. Ben sadece bar kısmında hizmet verdim." şeklindeki beyanı soruldu. Arif Altunbulak ise bu beyana şu şekilde yanıt verdi:

“Hakan Tunçbilek mesul müdürdür ancak çalışma alana bar kısmıyla alakalıdır. Restoran kısmının rezervasyonlarının bir bölümünü benim yaptığım doğrudur fakat otel kısmındaki rezervasyonları online rezervasyon siteleri ve otelin online rezervasyon sitelerinden yapılır.” dedi.

“BEN PARTİ DÜZENLEMEM, GELİRİ DE BANA KALMAZ”

Şüphelilerden Mahmut Uğur Ziylan'ın, "Arif Altunbulak'ın ifadesini kabul etmiyorum.

Otelde konakladığım doğrudur ancak otelde uyuşturucu kullanılan partileri ben düzenlemedim,

etkinliği düzenleyen kişiler sorumludur" şeklindeki ifadesine ise Arif Altunbulak, “Mahmut Uğur Ziylan otelimize gelen müşterilerimizdendir. Ancak bu eğlence partilerini kendisi düzenlemedi. Kendisini konaklama amacıyla otele gelmişliği vardır. Benim herhangi bir şekilde bu oteldeki partileri düzenlemem söz konusu olamaz, bu partinin geliri de bana ait değildir. Ben sadece aylık maaşımı alırım, bunun karşılığında görevimi yerine getiririm” ifadelerini kullandı.

TUVALETLERDE UYUŞTURUCU KULLANILIYOR İDDİASI

Şüpheli Timur Cihan Saylam'ın, "Pandemi döneminde restoran bölümünde rezervasyon yapabilmek için bir odaya 8 kişi kaydettiklerini biliyorum. Bu otelin lavabolarında uyuşturucu madde kullanıldığını duydum. Otelin lavabosuna gittiğim zaman da bunu gördüm" beyanına ise, “Söz konusu iddia ile ilgili benim bir sorumluluğum yoktur. Tuvaletlerde kabinde kimin olduğunu benim bilmem mümkün değildir. Benim görevim sadece otelin gelen misafirlerini karşılamaktır.” şeklinde yanıt verdi.

“CAMİADA HERKES BUNU BİLİR”

Şüpheli Yasin Burak Becek'in, "Bebek Otel isimli mekanda uyuşturucu madde çok rahat şekilde kullanılır, camiada herkes bunu bilir." iddialarına ise “Uyuşturucu madde ile ilgili bilgim yoktur. Ben böyle bir olaya şahit olursam her zaman da müdahalede bulunurdum.” dedi.

KAYITSIZ KONAKLAMAYLA FUHUŞ İDDİASI

Şüpheli Lerna Elmas'ın, "A.K. isimli kişi Bebek oteldeki etkinliklere katılıp, üst kattaki odalarda kadınlarla konaklar, Bebek Otel'ini bu amaçla kullanır. Bebek Otel'inde Mahmut Uğur Ziylan oteli fuhuş amacıyla kullanır. Kendisi uyuşturucu madde içer." şeklindeki beyanına ise “Bu tarz işlemler sistemde kayıtlıdır. Benim herhangi bir şekilde sistemlere müdahale edip kayıtsız bir

şekilde insanları konaklatmam söz konusu olamaz. Konaklayan herkesin konaklama bilgileri aynı günün gecesi polise bildirilir. Mahmut Uğur Ziylan otelimizde konakladığı oluyordur. Ancak odaları ne amaçla kullandığını ben bilemem.” yanıtını verdi.

“EĞLENENLERİN CEBİNDE NE GETİRDİĞİNİ BİLEMEM”

Şüpheli Emircan Şahin'in, "Bebek Otel'inde uyuşturucu kullanıldığını çevremden

duyuyordum. Öncü Sönmez isimli kişinin burada uyuşturucu madde kullandığını gördüm” cümlelerine ise Altunbulak, “Uyuşturucu madde ile ilgili kimseye bir teminim söz konusu olamaz. Otelde eğlenen kişilerin ceplerinde ne getirdiğini bilmem mümkün değildir. Böyle bir durumu gördüğüm zaman her zaman uyarırım.” dedi.

“ONLARCA KADINA AYNI KIYAFETİ GİYDİRİRDİ” İDDİASI

Şüphelilerden Melisa Şahin'in, "2022 yılında Halloween partisine katılmıştım. Fatoş’tan

duyduğumu anlatacak olursam, Muzaffer Yıldırım özel partiler düzenler, bu partilere onlarca kadın

çağırır, hepsi aynı kıyafeti giyerler." iddiaları sorulan Altunbulak, “Söz konusu parti benim tarafımdan düzenlemedi. İddialar ile ilgili bir bilgim yoktur. 27 Ocak 2026 tarihinde Muzaffer Yıldırım'ın Fatoş ile olan ilişkisini anlatmıştım. Ekleyecek başka bir şeyim yoktur” dedi.

“ELE GEÇEN UYUŞTURUCULARLA ALAKAM YOK”

Şüphelilerden Sinan Urfalı'nın, "Bebek Otel'inde birkaç kez bulundum. Mekana eskortlar

gelir, 10'ar kişilik gruplar halinde odalara çıkılırdı. Benim duyduğum kadarıyla Mahmut Uğur Ziylan

hep aynı odayı tutuyormuş, Bebek Otel'in yemekten sonra DJ partileri olurdu" şeklindeki beyanı da sorulan Arif Altunbulak, “Bahsi geçen iddiayla ilgili bir bilgim yoktur. Mahmut Uğur Ziylan'ın tuttuğu oda ile ilgili konu resepsiyon ile ilgilidir. 28 Aralık 2025 tarihinde otelde yapılan aramada ele geçen uyuşturucu madde, tıpalı şırınga ile ilgili bildiklerimi anlatacak olursam; Otelde o gün canlı performans vardı, polis memurları arama yaptıkları esnada ele geçirilen uyuşturucu madde ve materyaller ile ilgili bir bilgim yoktur. Benim bu uyuşturucu maddenin kullanılmasına yer ve imkan sağlamam dahi söz konusu olamaz. Son olarak belirtmek isterim ki bildiğim her şeyi kimsenin baskısı altında kalmadan samimi bir şekilde anlattım. Bakmakla yükümlü olduğum ailem vardır, kaçma şüphem yoktur. Tahliye edilmemi talep ederim” dedi.