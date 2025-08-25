Benfica - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Benfica - Fenerbahçe maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında çarşamba günü Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin hakemi belli oldu.
Benfica ile Fenerbahçe arasındaki rövanş karşılaşmasını Slavko Vincic yönetecek.
Vincic, geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 biten mücadeleyi yönetmişti.
Fenerbahçe, Benfica ile sahasında oynadığı ilk maçta 0-0 berabere kalmıştı.