        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Benfica - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Benfica - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Benfica - Fenerbahçe maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 11:08 Güncelleme: 25.08.2025 - 11:10
        Benfica - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!
        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında çarşamba günü Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin hakemi belli oldu.

        Benfica ile Fenerbahçe arasındaki rövanş karşılaşmasını Slavko Vincic yönetecek.

        Vincic, geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 biten mücadeleyi yönetmişti.

        Fenerbahçe, Benfica ile sahasında oynadığı ilk maçta 0-0 berabere kalmıştı.

