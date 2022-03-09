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Haberler Enerji SON DAKİKA | Benzin ve motorine yine zam geldi! 25 lirayı aştı... LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar oldu?
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Benzin ve motorine yine zam geldi

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2.25, benzinin litre fiyatına ise 0.79 TL zam geldi. Son zamlarla beraber İstanbul'da motorinin ortalama litre satış fiyatı 25.07 liraya, benzinin litresi ise 21.14 liraya yükseldi

SON DAKİKA | Benzin ve motorine yine zam geldi! 25 lirayı aştı... LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar oldu?
HABERTURK.COM

Motorinin litre fiyatına 2.25, benzinin litre fiyatına ise 0.79 TL zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) zamlı fiyatların bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacağını bildirdi.

Böylece son 8 iş gününde LPG dahil akaryakıt fiyatlarında 8 kez zam açıklandı. Son olarak dün de benzine 1.07, motorine ise 1.59 lira zam gelmişti.

Son zamlarla beraber Ankara'da ortalama 20.44 liradan satılan benzinin litre fiyatı 21.23 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 20.35 liradan 21.14 liraya, İzmir'de 20.46 liradan 21.25 liraya çıkacak.

25 LİRAYI AŞTI

Ankara'da ortalama 22.90 liradan satılan motorinin litre fiyatı 25.15 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 22.82 liradan 25.07 liraya, İzmir'de 22.90 liradan 25.15 liraya çıkacak.

Küresel piyasalarda motorin talebinin yüksek olması ve en fazla üretimin yapıldığı rafinerilerin Rusya'da bulunması nedeniyle söz konusu ürüne son haftalarda benzinden daha fazla zam geliyor.

NEDENİ PETROL VE KURDAKİ YÜKSELİŞ

Gelen zamların arkasındaki ana sebep Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi olmaya devam ediyor. İşgal girişimi öncesi 95 dolar civarında seyreden Brent petrolün varil fiyatı bugün 130 doları gördü. Bunun yanında dolar/TL de son iki haftada yüzde 6 yükselerek bugün 14.65'i aştı. Bu yükseliş de maliyetlere ek yük getirdi.

EPGİS de son zamanlarda yaşanan fiyat artışlarıyla ilgili olarak dün attığı tweette "1-8 Mart tarihleri arasında akaryakıt fiyatlarında baz aldığımız Genova/Lavera’da; Motorin +398 USD/TON, benzin +256 USD/TON artış göstermiştir" ifadelerini kullandı. EPGİS, kısa süre içerisindeki bu artış için "Bu kadar kısa sürede böyle bir artış daha önce görülmedi" açıklamasında bulundu.

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