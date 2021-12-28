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Haberler Fiskos Son dakika: Berkcan Güven'in acı günü: Şahide Türe vefat etti
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Berkcan Güven'in acı günü

Berkcan Güven'in videolarında sık sık yer alan anneannesi Şahide Türe, yaşamını yitirdi. Acı haberi ünlü YouTuber'ın babası Burhan Güven duyurdu

Son dakika: Berkcan Güven'in acı günü: Şahide Türe vefat etti
Berkcan Güven'in acı günü
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HABERTURK.COM

Ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomeni Berkcan Güven'in 93 yaşındaki babaannesi Şahide Türe'den acı haber geldi. Türe'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

"EN SEVDİĞİNE KAVUŞTU"

Acı haber Berkcan Güven'in babası Burhan Güven tarafından duyuruldu. Burhan Güven, Instagram hesabından yayınladığı gönderide, "Melekler seninle olsun evlatlarımın anneannesi... Yüreklerinizdeki sevgiyi, dudaklarınızdaki duayı bu kez onlara gönderin. Türkiye'nin en sevdiği insan, en sevdiğine kavuştu..." ifadelerine yer verdi.

Takipçileri ise Güven'e başsağlığı mesajları ile destek oldu.

Şahide Türe, YouTuber torunu Berkcan Güven'in videolarında sık sık yer alıyordu.

"BANA EN BÜYÜK DESTEĞİ ANNEANNEM VERDİ"

2019'da anneannesi ile birlikte yer aldığı bu videoyu Instagram hesabından yayınlayan Güven, "Bu işe başladığımda bana en büyük yardım ve desteği veren anneannem ve diğer bütün büyüklerimiz için bir geri dönüş yapmak istedim. Biz gençlerin önünü açan ve bize bu fırsatı veren insanlara geri dönüş yapmak, onlara teşekkür etmek istiyorum. Unutmamak lazım ki yaşlılık uzaktan bakınca asla başımıza gelmeyeceğini düşüneceğimiz bir şey değil, hayatın bir parçası, bir dönemidir." demişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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