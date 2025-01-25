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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 15:31 Güncelleme: 25.01.2025 - 15:34
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        Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı
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        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

        Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Almoatasem Al-Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Felix Uduokhai, Alex Oxlade-Chamberlain, Mustafa Erhan Hekimoğlu.

        Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç ve Gabriel Paulista'nın yanı sıra Can Keleş kadroda yer almadı.

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