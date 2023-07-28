Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal, Milan'dan bu kez Messias'ın peşinde

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Ancak oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesinde son yılına girecek olmasının bu teklifin önündeki en büyük engel olduğu vurgulandı.

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İlerleyen günlerde transferle ilgili yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtilirken, Torino'nun da transfer için devrede olduğu aktarıldı.

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2021/22 sezonunda kiralık olarak sonrasında ise bonservisi ile Milan'a katılan Messias, kırmızı siyahlı forma ile çıktığı 68 karşılaşmada 12 gol ve 5 asistlik performans göstermişti.

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