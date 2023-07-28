Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kartal, Milan'dan bu kez Messias'ın peşinde
Milan'dan Ante Rebic'i kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş, İtalyan ekibinden bir yıldızın daha peşinde...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Calciomercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, Milan forması giyen Rebic'in ardından aynı takımda forma giyen Junior Messias'ı da takibe aldı.
Haberde siyah beyazlı ekibin Messias'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Ancak oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesinde son yılına girecek olmasının bu teklifin önündeki en büyük engel olduğu vurgulandı.
İlerleyen günlerde transferle ilgili yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtilirken, Torino'nun da transfer için devrede olduğu aktarıldı.
2021/22 sezonunda kiralık olarak sonrasında ise bonservisi ile Milan'a katılan Messias, kırmızı siyahlı forma ile çıktığı 68 karşılaşmada 12 gol ve 5 asistlik performans göstermişti.