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        Beştepe'de güvenlik zirvesi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında İran-İsrail çatışması ele alındı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.06.2025 - 20:18 Güncelleme: 14.06.2025 - 20:22
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        Beştepe'de güvenlik zirvesi
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik toplantısında İsrailin İrana yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalı süreç bütün boyutlarıyla ele alındı

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