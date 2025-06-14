Beştepe'de güvenlik zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında İran-İsrail çatışması ele alındı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.
Giriş: 14.06.2025 - 20:18 Güncelleme: 14.06.2025 - 20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik toplantısında İsrailin İrana yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalı süreç bütün boyutlarıyla ele alındı
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