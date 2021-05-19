Bitcoin'e Çin darbesi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Bitcoin (BTC) fiyatı şubat 2021'den bu yana en sert düşüşünü sergileyerek 40 bin doların altına geriledi. Birkaç gün önce 2.3 trilyon doları aşan kripto para piyasasının büyüklüğü sadece son 24 saatte 300 milyar dolar azalarak 1.8 trilyon dolara indi.

BTC şu sıralarda 39 bin 350 civarında tutunmaya çalışırken kripto para piyasasının en büyük ikinci oyuncusu olan ve geçen hafta 4 bin doları aşan Ethereum da 2800 dolara kadar indi.

Piyasadaki düşüş sert satışları da beraberinde getirdi. Bybt verilerine göre son 24 saatte 1.5 milyar dolar değerindeki uzun pozisyon kapanırken, 800 milyon dolarla Bitcoin başı çekti ve 2020 Mart çöküşünden bu yana en büyük tek günlük satış dalgası yaşadı. Ethereum'da da 350 milyon dolarlık satış geldi.

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Binancecoin'de yaşanan haftalık kayıp yüzde 30'u aşarken, en sert satışı ise son dönemin gözde altkoinlerinden olan Shiba yaşadı. Shiba, bir günde yüzde 24, haftalık yüzde 50'nin üzerinde değer kaybetti.

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Kripto paralardaki satış dalgasında iki neden öne çıkıyor. Bitcoin'in en büyük yatırımcılarından olan Elon Musk'ın kurduğu Tesla'nın BTC ile ödemeleri askıya aldığını duyurmasının ardından 60 bin doların üzerinden ilk düşüşü yaşayan Bitcoin, Musk'ın Tesla'nın elindeki BTC varlıkları satacağı ya da satmış olabileceği iddiasıyla ikinci sert düşüşünü yaşadı.

Musk, bununla yetinmeyerek sosyal medyada Bitcoin'in son derece merkezi bir kripto para olduğunu ve Bitcoin kazımı yapan büyük şirketler tarafından kontrol edildiğini ifade etti.

Kripto para piyasası için bir diğer kötü haber de Çin'den geldi. Çin Merkez Bankası (PBoC),finans ve ödeme kuruluşlarına kripto para işlemlerini yasaklarken, yerel işletmeleri ve kurumları Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinden uzak durması yönünde uyardı.

Kripto para piyasalarındaki düşüşle beraber rekor fiyatla New York Borsası'nda halka arz edilen Coinbase hisseleri de geçen hafta 300 doları gördükten sonra satış dalgasıyla birlikte 238 dolara indi ve böylelikle 250 dolarlık halka arz fiyatının altına düştü.