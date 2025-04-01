Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da fırtına, sağanak ve toz taşınımı etkili oldu. 5 balıkçı teknesi suya gömüldü, ağaçlar devrildi, cadde, sokak ve araçların üstü çamur ile kaplandı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için sağanak; Bodrum-Kaş arası için de fırtına uyarısı yaptı.

Dün sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili olurken, rüzgarın saatteki hızı 100 kilometreye ulaştı. Gece saatlerinden itibaren de Bodrum'da aralıklarla sağanak etkili oldu. Ortakent ve Bitez'de 5 balıkçı teknesi suya gömülürken, bir vatandaş da teknesini vinçle sudan çıkarmaya çalıştı. Yağmurla birlikte toz taşınımı cadde, sokak ve araçların üzerine çamur olarak düştü. Sabah saatlerinde araçlarını çamurlu görenler oto yıkamalara götürürken, Bodrum Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokakları yıkayarak yolları çamurdan arındırdı.

REKLAM

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Diğer yandan Ortakent, Bitez, Gümbet mahallerinde fırtına nedeniyle bazı noktalarda ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle bazı yollar kapandı.

Zabıta ekipleri tarafından ağaçlar yoldan kaldırılırken, yol kenarlarına düşen dalların tehlike saçmaması için kaldırım kenarları şeritle kapatıldı. Bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça arası feribot seferleri de iptal edildi. Sahiller fırtına nedeniyle boş kalırken, kıyıya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı. MARMARİS'TE DE EV VE İŞYERLERİ ZARAR GÖRDÜ Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Tekneler kıyıya sürüklenirken, ev ve iş yerlerinin çatıları zarar gördü. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün Bodrum ile Kaş arasındaki kıyı şeridi için yaptığı şiddetli fırtına uyarısının ardından Marmaris'te de olumsuzluklar yaşandı. İlçe merkezindeki balıkçı barınağında küçük tekneler su alarak batarken, İçmeler Mahallesi'nde tekneler kıyıya sürüklendi ve bazıları su alarak battı. Turunç Mahallesi'nde ise şiddetli rüzgar nedeniyle bazı iş yerlerinin çatıları çöktü. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, ilçede yaşanan fırtına ve yağışla ilgili bu tür durumlara karşı kurulan kriz merkezinin, meteorolojinin uyarıları doğrultusunda bayramın ilk gününden itibaren hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallelerde teyakkuz halinde olduklarını belirtti. Kaya ayrıca, İçmeler Limanı'nda bazı tekneler su alarak battı, bazıları ise kıyıya sürüklenmesine dair İlgili birimlerin müdahale için çalışmalarını sürdürdüğünü ve şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını belirtti.