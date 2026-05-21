        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bursa’da ‘change’ araç operasyonu: 28 araca el konuldu

        Bursa’da ‘change’ araç operasyonu: 28 araca el konuldu

        Bursa'da oto hırsızlığı ve şasi numarası değiştirme yoluyla çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların piyasaya sürüldüğü şebekeye yönelik operasyonda 28 araca el konuldu. 8 ikamet ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 12:12
        'Change' araç operasyonunda 3 tutuklama
        Bursa’da çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şasi numaralarını değiştirip ‘change’ araçları piyasaya sürdükleri belirlenen kişilere yönelik operasyonda 28 araca el konulurken, gözaltına alınan 11 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

        28 ARACA EL KONULDU

        DHA'daki habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü planlı çalışma kapsamında, çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şasi numaralarının değiştirilip piyasaya sürüldüğü tespit edildi. İncelemelerde şasi numarası değiştirilmiş olduğu belirlenen 28 araca el konuldu.

        8 İKAMET VE 2 İŞ YERİ ARANDI

        Bursa il merkezinde oto suçuna karıştıkları belirlenen 12 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, şüphelilerden 1’inin Muğla’da olduğu tespit edilip ilgili birimlere bilgi verildi. Diğer 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik 19 Mayıs'ta Bursa genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 8 ikamet ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

        3 TUTUKLAMA

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli serbest bırakılırken, 5’i adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü ise tutuklandı.

