Çanakkale'de korkutan yangın! 9 yerleşim yeri boşaltıldı Çanakkale'de saat 11.39'da çıkan orman yangını nedeniyle tahliye edilen yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi. Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatıldı.Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi de boşaltılıyor. Alevlerle savaşın sürdüğü Çanakkale'deki son durumu aktaran Vali Aktaş, "Çanakkale merkezde Kayadere köyümüze yakın yangın mahallindeki köylerimizdeki vatandaşlarımızın da teyakkuzda ve dikkatli olmaları önem arz etmekte. Can ve mal güvenliği, trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapatmış bulunuyoruz. Yolu kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları da oldukça önemli" diye konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Çanakkale Kepez bölgesindeki orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği tek yöne düşürüldü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamanın ardından yangın bölgesine intikal etti. Yangın bölgesine ulaşan Habertürk ekibinden muhabir Ceylan Sever, alevlerin Çanakkale merkezine çok yaklaştığını aktardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yangınla ilgili bir paylaşımda bulundu

Çanakkale'de çıkan orman yangını nedeniyle tahliye edilen yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi. Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatıldı, Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi de boşaltılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde, Çanakkale'deki orman yangına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yumaklı, şu anda içlerinde en ağırının Çanakkale'deki yangın olduğuna işaret ederek, "Saat 11.39 itibarıyla Damyeri mevkisinde başladı. Birkaç evin olduğu bir yerleşim yerinin yanındaki araziden çıktığını tespit ettik. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayıldı. Yangın kuş uçuşu yaklaşık 15,1 kilometrelik bir hatta 6 saat gibi kısa bir sürede mesafe katetti. Arkadaşlarımız belli mesafelerde durdurmaya çalıştı. Ancak yangının ilerlemesine sebep olan rüzgar o kadar şiddetli ki arkadaşlarımızın da bu çabalarının yetmediği anlar oldu ve onları da aşarak bir sonraki mesafeye geçti." ifadesini kullandı.

Yangın bölgesindeki rüzgarın saatte 70 kilometre hızla estiğini ve yüzde 19'luk bir nemin söz konusu olduğunu kaydeden Yumaklı, bu durumların yangınla mücadeleyi güçleştirdiğini anlattı.

Yumaklı, bütün güçleriyle yerleşim yerlerini korumaya odakladıklarına dikkati çekerek, "Sevindirici tarafı, şu anda Kepez beldesi başta olmak üzere yangın Çanakkale şehir merkezini teğet geçer halde ilerliyor." diye konuştu.

Çanakkale merkeze bağlı Dörtyol köyü yakınlarında orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına 30 hava aracıyla müdahale edilmesine rağmen yangının rüzgarında etkisi ile büyüme eğilimi gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, "Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları önemlidir. Orman yangını nedeniyle arazöz ve iş makinelerinin yoğun olarak çalışmasından dolayı vatandaşlarımızın acil durumlar dışında Çanakkale-İzmir yolunu kullanmamaları önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatılırken, Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi de boşaltılıyor.

Dumandan etkilenen yaşlı ve hasta çok sayıda kişinin çevre hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

9 YERLEŞİM BÖLGESİNE TAHLİYE

Çanakkale'de çıkan orman yangını nedeniyle tahliye edilen yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi. Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatıldı, Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi de boşaltılıyor.

Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine jandarma ekipleri de geldi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütüldü. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alındı.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle daha da büyümeden ekipler, kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor. REKLAM

Öte yandan bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütülüyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alınıyor. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

"CAN KAYBI VEYA YARALANAN YOK" Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere köyünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Aktaş, gazetecilere, tedbir amaçlı köyü boşaltma kararı aldıklarını söyledi. Köyde yaşayanları il merkezindeki Terzioğlu Yurdunda misafir edeceklerini belirten Aktaş, "Vatandaşlarımızın kendi mal ve can güvenliği açısından dikkatli olmaları çok önem arz etmekte." dedi.

Vali Aktaş, civar köylerde şu anda tehlike görülmediğini ancak rüzgarın etkili olduğunu dile getirdi. Bu nedenle önlem aldıklarını aktaran Aktaş, "Çanakkale merkezde Kayadere köyümüze yakın yangın mahallindeki köylerimizdeki vatandaşlarımızın da teyakkuzda ve dikkatli olmaları önem arz etmekte. Can ve mal güvenliği, trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapatmış bulunuyoruz. Yolu kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmekte." diye konuştu. Söndürme çalışmaları için orman teşkilatının tüm imkanlarını seferber ettiğini, en kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışılacağını anlatan Aktaş, yangın nedeniyle şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmadığını sözlerine ekledi.