Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Çanakkale'de dün başlayan orman yangını hala sürüyor. 9 köyün boşaltıldığı, 1251 kişinin tahliye edildiği yangında gece görüşlü helikopterlerle müdahale devam ederken, havanın aydınlanmasıyla birlikte karadan ve havadan müdahale başladı. Çanakkale'deki orman yangınında son durum...
Çanakkale’de dün başlayan ve halen devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şu ana kadar yaklaşık 1500 hektar alanının etkilendiğini söyledi.
Çanakkale’de dün saat 11.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 9 köyü etkileyen orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Gündüz havadan ve karadan müdahale edilirken, havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterlerle müdahale sabaha kadar sürdü.
Yangın nedeniyle boşaltılan Yağcılar köyünde birçok ev alevlere teslim olurken, Çanakkale Boğazı'nın ise tek taraflı deniz ulaşımına açıldığı bildirdi.
METEOROLOJİ'DEN RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji'den elde edilen bilgilere göre, Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli poyrazın etkili olması bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BAKAN YERLİKAYA'DAN SON DURUM AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangına ilişkin X'ten son durumu paylaştı. Bakan Yerlikaya şunları söyledi:
"Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir.
Bölgeye; AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam; 2.659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 araç ve iş makinesi sevk edilmiştir.
Orman yangınında 81 vatandaşımız dumandan etkilenmiş olup, 72 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir.
Bölgedeki 9 köyde toplamda 337 hane - 1.251 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir.
Çanakkale Boğazında tek taraflı olarak deniz ulaşımı yapılmaktadır."
BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da "Gece görev yapabilen 4 helikopterimiz gün ağarana kadar sorti yaptı. Şu an itibarıyla 7 yangın söndürme uçağı ve 22 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahalemiz sürüyor. Kara gücümüzün cansiparane mücadelesi de aralıksız devam ediyor" dedi.
BAKAN YUMAKLI BÖLGEDE
Çanakkale'de yaklaşık 15 saattir devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın yönetim aracından İHA görüntülerini izleyerek yangın hakkında bilgiler aldı ve sonrasında yangından etkilenen köyleri ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.
Rüzgarın azalması ile birlikte ekiplerin yangınla mücadelesi hızlanırken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise 4 evin yandığı Yağcılar, 3 evin yandığı Ulupınar köyleri ile Aşağıokçular ve Sarıcaeli köylerinde incelemelerde bulundu. Kalabaklı köyünde konuşlanan yangın yönetim aracında son duruma ilişkin bilgi aldı.
GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPERLER MÜDAHALE ETTİ
Çanakkale’de dün başlayan orman yangınına gecede havadan müdahaleye aralıksız devam edildi.
Yarasa helikopter olarak adlandırılan gece görüşlü 4 helikopter sabahın ilk saatlerine kadar görev yaptı.
Özel donanımlı helikopter, pilotların kasklarındaki geçe görüş sistemleri ile yangın bölgesinde 24 saat görev yapabiliyor.
YANGININ BOYUTU SABAH ORTAYA ÇIKTI
Çanakkale'de orman yangınında hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan alanlar havadan görüntülendi.
Çanakkale’de dün saat 11.30 sıralarında çıkan ve yaklaşık 19 saattir devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Ekipler günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahaleye başladı. Yanan alanlar drone ile görüntülendi.
Görüntülerde yangının geniş bir alanda devam ettiği ve helikopterlerin havadan yangına müdahale ettiği görülüyor.