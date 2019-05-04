Cebimizi vuran milyar dolarlık fark

Türkiye’de yılda 50 milyar metreküp düzeyinde doğalgaz tüketiliyor. Doğalgaz gereksiniminin önemli bir bölümü, Rusya’dan ithalat yoluyla karşılanıyor. İran ve Azerbaycan’dan da boru hatları üzerinden doğalgaz satın alıyor. Katar, Cezayir ve son dönemde de ABD’den sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alımı söz konusu. Böylece, sanayinin ve kentlerin doğalgaz ihtiyacını karşılıyor.

MİLYAR DOLARLIK FARK

Türkiye, bir süredir Rus Gazprom’la bir dizi konuyu müzakere ediyor. Bu konulardan ilki, doğalgaz fiyatı. Türkiye, Rusya’dan gaz fiyatını indirmesini istiyor. Halen, Türkiye’nin ortalama doğalgaz ithalat fiyatı, her bin metreküp için 290-295 dolar aralığında bulunuyor.

Peki, Gazprom’un Avrupa’ya gaz satış fiyatı ne? Rusya’nın, Almanya ve Doğu Avrupa ülkelerine ortalama satış fiyatı, 240-250 dolar bandında seyrediyor. Enerji sektörü uzmanlarına göre, bu veriler, Türkiye’nin indirim talebinin somut ve haklı zeminini oluşturuyor. Uzmanlar, bu çerçevede Gazprom’un yüzde 10-15 aralığında indirim yapmasının bir “gereklilik” olduğuna işaret ediyor.

İkinci konu, bu yıl için “al ya da öde” sınırının düşürülmesi. Çünkü, ekonomide yaşanan ciddi sorunlar nedeniyle bu yıl gaz tüketimi düşecek. Kullanılmayan gazın parasının ödenmemesi için “al ya da öde” sınırının düşürülmesi gerekiyor. Rusya’nın, bu konuda da adım atması bekleniyor.