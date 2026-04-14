Meclis'te, partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, haftalık değerlendirmesinde özetle şunları söyledi:

"CHP grubundan milletvekillerimiz adına, 81 ilde baba ocağını tüttüren il başkanlarımız adına umudu CHP iktidarında bulmaya gelenlere selam olsun, hepiniz hoş geldiniz. 12. siyasi parti ziyaretimizi tamamladık. Sayın genel başkanlara parti siyaseti yapmaya gitmedik. Karşımızda da milleti düşünen siyasi parti liderlerini bulduk. Bu milletin huzurunu, refahını düşünen tüm genel başkanlara da teşekkür ediyoruz.

2018'den bu yana bitmeyen bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte kurumların, kuralların hiçe sayıldığı, Meclis'in sesinin kısıldığı bir sürecin içinde demokratik olarak ve ekonomik olarak bir gerileme yaşadık. Birisinin yanlış ekonomi ve faiz politikasıyla ekonomi zayıfladı. Merkez Bankası'nın başkanları laf dinlemiyor diye değiştirildi. Fatura hep milletimize kesildi.

Bizim tek haneli olması gereken enflasyonumuz yüzde 80'lerden döndü. Yabancı yatırımcı gelmedi, yerleşik olanlar bile paralarını dışarı çıkarmaya çalıştılar. Dünya devleri paralarını, yatırımlarını Balkan ülkelerine kaydırdılar. Son olarak da 19 Mart 2025'te yapılan sivil darbeyle 60 milyar dolar satıldı, yabancı yatırımcı ülkeyi terk etti. Bu iktidar, milletin ekmeğini küçülten bir iktidardır.

Eskiden ekonomik krizler yaşandığı yıllarda anılırdı, şimdi yılı yok çünkü bitmek bilmiyor. Kronik çoklu kriz ortamındayız. İran savaşına da hazırlıksız yakalandık. Yoksullukta, yüksek enflasyonda, işsizlikte, gelir ve vergi adaletsizliğinde Avrupa birincisiyiz. Hukukta da adaletsiz bir iktidarla muhatabız. Bu yönetim ekonomiye en ağır zararın verildiği 19 Mart darbesinin sonuçlarıyla yüzleşmekten kaçıyor ama dünyadan da bunu gizleyemiyor. Mehmet Şimşek, slaytlarla 1 Mart'ta yaptığı sunumda diyor ki 19 Mart'a çoklu şoklar dönemi.

Bu dönemde Mehmet bey, 60 milyar doları sattığımız için ekonominin kırılgan olduğunu söylüyor. İran savaşında, 50 milyar dolarlık rezervle ancak bu kadar tutabildik sonra benzini, mazotu yansıttık diyor. Mehmet Şimşek'in yurt dışında anlattığı bu gerçekle Türkiye'de yüzleşemiyorlar. Savaş enflasyonu niye bir tek sende oluyor diyene de geçen yıl harcadık biz onları diyor. Türkiye'de savaşlasyon yoktur darbeflasyon vardır. Milletin yoksullaşmasına neden olan Tayyip Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu ve CHP'den korkmasıdır.

Sonra sattık sattık yerine koyduk diyorlar. 2025'de Merkez Bankası'nı 1 Trilyon lira zarara uğratmışlar. Merkez Bankası pandemiden korumak için bir savaş çıkar zarar edebilir mi eder. Ama açıkça söylüyorlar biz asıl zararı Ekrem İmamoğlu'nu içeri aldığımız dönemde gördük. İktidarı teslim etmemek için her şeyi göze alıp mücadele veriyor. Milletin menfaatini her şeyin üzerinde tutan, kişilerden kurtulup, ülkeyi Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki gibi yönetecek bir iktidar yönetmeli biz iktidara talibiz.

Bir kantincinin veresiye defterinde çocukların kaşarlı tost borcunu görüyorsunuz. 8 yaşında, 15 yaşında evlatlarımızı veresiye defterine düşürüp kendi sefalarını sürenleri bu milletin elinden hiçbir şey kurtaramayacak. Yüksek gıda enflasyonunda, dünyada 3'üncüyüz.

Sayın Babacan da başka bir bilgiyi hatırlattı. Pandemide dünyada gıda enflasyonu oldu ve dünyadaki gıda ortalaması yüzde 45, Türkiye'de ise pandemiden bu yana 5 yılda gıda enflasyonu yüzde 850 artmış olduğunu söyledi. İran savaşta, Güney Sudan da iç savaşta, sonra da Türkiye sıralamada sondan üçüncü geliyor.

Çiftçiye 2 milyar TL destekleme veriliyor bunun 320 katını, 640 milyar TL'yi ise hükümet faize veriyor. Bankadan para çekene uygulanan bileşik faiz yüzde 95 durumunda. Artık vatandaşın, borcu borçla çekinmesinin mümkün olmadığı, sanki sanal kumar çetelerinin arasına düşmüş bir durumda olduğunu söylememiz gerekir.

12 partiyle yaptığımız görüşmenin en önemli kısmı, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizdi. İran ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli olarak ne yapılması gerektiğini konuştu. Ekonominin çıkış noktasında önemli görüşmelerimiz oldu. Bir atasözümüz var mesela, Melih Gökçek yargılanmadan hiçbir belediye başkanı yargılanamaz. Siyasi ahlakta karnesi en kırık olan partinin herkese ahkâm kesmesi insanı acı acı gülümsetiyor.

Parti içi darbeyle, 'Hırsızlık yapanın kolunu keserim' diyen Sayın Davutoğlu'nu tasfiye etmişlerdi.