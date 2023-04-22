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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 23 Nisan mesajı: Cumhuriyet demokrasi ile taçlanacak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, "15 Mayıs 2023 günü yurdumuzun dört bir yanında bahar çiçekleri açacak, sözüm söz, Cumhuriyet demokrasi ile taçlanacak" dedi

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 23 Nisan mesajı: Cumhuriyet demokrasi ile taçlanacak
DHA

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aziz milletimiz şüphe etmesin ki, esaret ve işgal zincirlerini kıran, insanlarımızı özgürlüğe kavuşturan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracak irade de vardır. Bugün yoksa yarın olacaktır." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli egemenliğin ve bağımsızlığın sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında, 23 Nisan 1920 tarihinde kurulduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, "Kurtuluş Savaşı'mızdan süzülüp gelen bu eşsiz iradeyle güzel ülkemiz, dünyanın saygın ülkeleri arasında yerini almıştır." değerlendirmesini yaptı.

Tüm vatandaşlarının eşit hak ve sorumluluğa sahip olduğu, hiç kimsenin bir diğerinden üstün olmadığı insani felsefenin cumhuriyetin dayanağı olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu felsefenin merkezi ise bizzat milletimizden aldığı vekaleti yansıtan Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Dolayısıyla Meclisimizin asli görevi, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini korumak, laik, demokratik, sosyal hukuk devletini geliştirmek ve ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmasını sağlamaktır. Aziz milletimiz şüphe etmesin ki, esaret ve işgal zincirlerini kıran, insanlarımızı özgürlüğe kavuşturan Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracak irade de vardır. Bugün yoksa yarın olacaktır.

15 Mayıs 2023 günü yurdumuzun dört bir yanında bahar çiçekleri açacak, sözüm söz, Cumhuriyet demokrasi ile taçlanacak. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışına yetişen 115 mebusu ve sonrasında çalışmalara katılan diğer mebuslarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum."

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