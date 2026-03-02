Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Çorum'da 64 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Çorum'da 64 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

        Çorum'da 64 yaşındaki Songül Şahin, evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, ilk incelemede vücudunda darp ya da kesi izine rastlanmadı. Şahin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 11:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinde ölü bulundu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çorum'da, yakınlarının bir süredir haber alamadığı 64 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

        EŞİNDEN HABER ALAMADI YAKINLARINA BİLDİRDİ

        AA'daki habere göre; yurt dışında bulunan ve eşi Songül Şahin'den bir süredir haber alamayan kişi, durumu yakınlarına bildirdi. Mehmet Akif Ersoy 23. Sokak'taki eve giden akrabaları, Şahin'i evde yerde hareketsiz halde buldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Songül Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

        İlk incelemede vücudunda kesi ya da darp izine rastlanmayan Şahin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hamaneyin ölümünün ilan edilmesiyle halk İnkılap Meydanı'nda toplandı

        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında öldüğünün ilan edilmesiyle başkent Tahran'daki halk İnkılap Meydanı'nda toplandı. (AA)

        #çorum
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları