Çorum'da, yakınlarının bir süredir haber alamadığı 64 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

EŞİNDEN HABER ALAMADI YAKINLARINA BİLDİRDİ

AA'daki habere göre; yurt dışında bulunan ve eşi Songül Şahin'den bir süredir haber alamayan kişi, durumu yakınlarına bildirdi. Mehmet Akif Ersoy 23. Sokak'taki eve giden akrabaları, Şahin'i evde yerde hareketsiz halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Songül Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

İlk incelemede vücudunda kesi ya da darp izine rastlanmayan Şahin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.