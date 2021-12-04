Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kur mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde konuşuyor: Ekonomiye dair önemli mesajlar veren Erdoğan, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacaklarını söyledi: Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Milletimizin yaşadığı her sıkıntıyı yakından takip ediyoruz. Yatırım, İstihdam, üretim, ihracat ve büyüme odağıyla yeni ekonomi politikamızı güçlendirirken insanların günlük hayatta sorunlarını çözecek adımları atıyoruz.

- Bay Kemal ne diyordu? 'Gel bu faizi 1'e indir, sana destek vereceğim2. Aynı Bay Kemal şimdi 'yüksek faiz' diyor. Bunlar akşam başka sabah başka.

- Tayyip Erdoğan dün de düşük faiz diyordu, bugün de düşük faiz diyor. Yarın da düşük faiz diyecek. Faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapan illettir. Biz her zaman milletimizin yanında olacağız. Düşük faizle yanında olacağız.

- İnşallah asgari ücreti kayıpları telafi edecek düzeyde belirleyerek dar gelirliyi ferahlatacağız. Uzman ve pratisyen hekimlerin kamuda çalışmalarını sürdürmelerini teşvik edecek ilave ücret artışlarını da yaptık. Öğretmenlerimiz için ilave imkanlar getiriyoruz. Diğer kamu çalışanların haklarını koruyacak tedbirleri almayı sürdüreceğiz.

- Şu anda bu yüksek fiyatların bir kısmının yeniden dengeye oturması bekleniyor. Buradan ülkeme sesleniyorum, stokçulara sesleniyorum hangi üründe olursa olsun depolarda bütün bu malları stoklayanları yakaladığımızda gereken bedeli ödeyeceklerdir. Döviz kurlarındaki artışta da yabancıların eli yanında zaman zaman bu aç gözlülüğün izlerini görüyoruz. İnşallah tüm bu fiyat hareketlerini kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız. Önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren ekonomide gerçekten gelişmiş ülkeler standardını yakaladığımız bir seviyeye ulaştığımızı göreceğiz.