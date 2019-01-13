BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları;



Şehrimiz ve istikbalimiz adına tarihi bir adım atıyoruz. Modernize edilen 2600-2700 çalışanın görev yaptığı fabrikanın açılış törenini gerçekleştireceğiz. İlk yerli 600 beygir gücündeki motorunun test çalıştırmasını yapacağız. Savunma sanayini bir üst lige taşıyacak BMC üretim ve teknoloji üssünün birinci kısmının temel atma törenini icra edeceğiz. Tank fabrikası, zırhlı ara, ve askeri kamyon fabrikası, ticari kamyon fabrikası, hızlı tren ve metro fabrikası gibi pek çok üretim hattı bulunuyor. Toplam yatırım büyüklüğü 500 milyon dolara ulaşacak tüm etapları faaliyete geçtiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacak



-Ne dediler Türkiye battı, bitti, yatırımlar durdu hepsine inat yatırımlar da devam ediyor, üretimler de devam ediyor



- Bu ülkeye hazmedemeyenler isteseniz de istemeseniz de bu ülke bu millet dimdik ayakta

- Burada Katar ve Türkiye işbirliği var, Katarlı kardeşlerimizin ülkemizle sergilediği dayanışmayı unutmayacağız



- Türkiye-Katar işbirliği güçlenmeye devam edecek



- Bu millet dayanışmanın önemine inanan, mazlumlara sahip çıkan bir millettir







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