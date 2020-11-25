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Son dakika... Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika... 4.5 saat süren Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından önemli açıklamalar yapıldı.

Son dakika... Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar
HABERTURK.COM

MGK bildirisinde, İrini Harekatı kapsamında Türk gemisine yönelik tek taraflı, uluslararası hukuka ve müttefiklik ilişkilerine aykırı müdahale kınandı.

Etkisini giderek artıran koronavirüs salgınının önüne geçmek için geliştirilen aşıların ve diğer tedavi yöntemlerinin siyasi ve ticari hırslara kurban edilmeyerek tüm insanlığın hizmetine adil ve erişilebilir şekilde sunulması gerektiğinin altı çizilen bildiride, ülkenin güney sınırlarında bir terör koridoruna kesinlikle müsaade edilmeyeceği bir kez daha teyit edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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