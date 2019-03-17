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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Gündoğdu Meydanı'nda AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi düzenleniyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Gündoğdu Meydanı'ndan sesleniyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
"
BAHÇELİ: İZMİR 12 EYLÜL MİRASÇILARINA SIRTINI DÖNMELİ
MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"Tarihin hiçbir döneminde rahat bırakılmadık. Hiçbir dönemde tehlikeden mahrum yaşamadık. Devamlı üzerimize geldiler. Su uyudu, düşman uyumadı. Anadolu'yu fethedişimizin hesabı hala bitmedi. Bu hesap yüzü hakka dönenlerle, yolunu batıla çevirenlerin çetin hesaplaşmasıdır. Bu hesabın bir tarafında Türk İslam medeniyeti ve Türk milleti vardır, diğer tarafta zalimler, emperayalistler ve yerli işbirlikçileri vardır. Biz var olmak için tarihten feyzimizi aldık. Biz bekamız için ecdadımızdan gücümüzü aldık.
"HİÇ KİMSE İZMİR'İ ÇANTADA KEKLİK GÖRMESİN"
Cumhur İttifakı İzmir'in sinesinden çıkıp düşmanlara ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'in ruhudur. Cumhur İttifakı Kudüs'te Mescid-i Aksa'da Iğdırlı Hasan Onbaşı'nın büyük ferasetidir. Cumhur İttifakı 104 yıl önce düşman gemilerini Çanakkale'nin derin sularına 215 okkalık mermiyle gömen Seyit Onbaşı'nın iradesidir. Cumhur İttifakı çarpan yürek, devleşen bayraktır.
Gündoğdu Meydanı'ndaki muazzam heyecan sayesinde İzmir'in dağlarında çiçekler açacak, bozulmuş düşmanlar sel gibi kaçacak. İzmir'i hiç kimse çantada keklik görmesin, kimse arka bahçesi zannetmesin. Şımaranlara, yolunu şaşıranlara, 12 Eylül mirasçılarına İzmir sırtını dönmeli.
"EY HAÇLILAR GELİN KANINIZDA BOĞALIM"
Bir vandal, bir barbar din kardeşlerimizi Cuma namazı kıldıkları sırada kurşun yağmuruna tutmuştur. Bir kez daha hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu şerefsiz teröristin katliam silahının üzerinde 'Türk yiyici' ifadesi gözlerden kaçmamıştır. Ey Haçlılar gelin de kanınızda boğalım. Ey beka sorunu göremeyen çapulcular nasılsınız, iyi misiniz? Türk ve İslam düşmanının emellerini fark edemediniz mi? Şimdi anlaşıldı mı beka niye önemli? 31 Mart seçimlerinin niçin beka seçimi olduğu şimdi oturdu mu? Biliniz ki zillet İzmir'i her gün zehirliyor. Çanakkale'de yendiklerimiz, İzmir'e kadar kovaladıklarımız yeniden karşımızdalar. Tek çözüm Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir.
"BUGÜN KARŞIMIZA ÇIKANLAR..."
Çanakkale'de tarih yazarak düşmanlara geçit vermeyerek ihanete fırsat tanımayan kutlu ceddimiz gibi Cumhur İttifakı olarak benzer tehditlerle mücadele ediyoruz. Kökü dışarıda, ucu içeridedir. Bugünkü tehdit ve tehlikeleri iyi analiz edebilmenin yolu tarihten ders çıkarmak, tedbir almaktır. Türk tarihi tekerrür eden bir vakalar zinciridir. Bugün karşımıza tekrar çıkanlar, dün Çanakkale'den püskürtülenler, İzmir'de denize dökülenlerdir. Buna izin vermeyiz.
Zillete düşenler, PKK'ya, FETÖ'ye tutunanlar bilsinler ki son kale Türkiye Cumhuriyeti'dir."
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