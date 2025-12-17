Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK Başkanı Yener ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi
17.12.2025
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK Başkanı Ahmet Yener’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
