Dağın başında dövüldü ve öldü! Flaş gelişme! 0:00 / 0:00

DHA

Son dakika haberler... İstanbul Sultangazi'de, arkadaşlarıyla dışarı çıktıktan sonra uçurumdan düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı.

KIZ ARKADAŞLARI ÇOCUK MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

DHA'da yer alan son dakika haberine göre soruşturmada tespit edilen görüntülerde Elif Çakal'ı ölümünden önce döven şüphelilerden Senem T. (17) ile Tuana Y. (15) İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi, şüpheliler Gürkan K. (22) ile Ufuk B.'nin (21) ise 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı öğrenildi.

DÖVÜLDÜĞÜ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Eski bir maden ocağında cansız bedeni bulunan Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, olay günü arkadaşları tarafından dövüldüğünü gösteren cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıkmıştı.

Elif iki kız arkadaşı tarafından dövülürken bir erkek arkadaşının da olayı kameraya çektiği belirlenmişti.

ŞÜPHELİLER ELİF'İ SUÇLADILAR

Şüpheliler ifadelerinde, kavgayı Elif Çakal'ın küfür ederek başlattığını ileri sürdüler. Kavgayı ayırdıktan sonra Elif'in uçuruma doğru yürümeye başladığını söyleyen şüpheliler, yaklaşık 2 metre aşağıda olan kısma atladığını, tutunduğu taşı bırakmasın diye ikna etmeye çalıştıklarını ileri sürdüler.