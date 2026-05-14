12 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
Siirt'in Eruh ilçesinde, 12 yaşındaki Bedirhan Güneş bindiği eşekten dengesini kaybederek düştü. Bu sırada eli eşeğin yularına dolanırken metrelerce sürüklenerek başını taşa çarptı. Bedirhan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Siirt’in Eruh ilçesinde, bindiği eşekten düşüp metrelerce sürüklenen 12 yaşındaki Bedirhan Güneş, başını taşa çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Güneş, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Bedirhan Güneş, dengesini kaybedip, eşekten düştü. Bu sırada eli hayvanın yularına dolanan Güneş, metrelerce sürüklenip taşa çarparak ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güneş, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Bedirhan Güneş, acil serviste doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Güneş’in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.