        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA! Daha 12 yaşındaydı! Siirt'te Bedirhan'ın feci ölümü - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        12 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

        Siirt'in Eruh ilçesinde, 12 yaşındaki Bedirhan Güneş bindiği eşekten dengesini kaybederek düştü. Bu sırada eli eşeğin yularına dolanırken metrelerce sürüklenerek başını taşa çarptı. Bedirhan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 11:30 Güncelleme:
        12 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
        Siirt’in Eruh ilçesinde, bindiği eşekten düşüp metrelerce sürüklenen 12 yaşındaki Bedirhan Güneş, başını taşa çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Güneş, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Bedirhan Güneş, dengesini kaybedip, eşekten düştü. Bu sırada eli hayvanın yularına dolanan Güneş, metrelerce sürüklenip taşa çarparak ağır yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güneş, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Bedirhan Güneş, acil serviste doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Güneş’in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

