        Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyede

        Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyede

        Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında belediye yöneticileri, çalışanlar ve firma yetkililerinin de bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 10:18 Güncelleme:
        Adliyeye sevk edildiler
        Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

        13 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

        İHA'da yer alan habere göre; Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda aralarında belediye idareci ve çalışanları ile firma yetkililerinin yer aldığı 13 kişi, 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alındı. Operasyon kapsamında polis ekipleri tarafından belediyede ve şüphelilerin evlerinde arama yapıldığı, bulanan delillere el konuldu.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 kişi, bu sabah saatlerinde Denizli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.

        #Denizli
        #Merkezefendi
