Son dakika: Denizli'de yıldırım, orman yangınına neden oldu! 2 hektar zarar gördü | Son dakika haberleri

Son dakika: Denizli'de yıldırım, orman yangınına neden oldu! 2 hektar zarar gördü | Son dakika haberleri

Denizli'de yıldırım, orman yangınına neden oldu! 2 hektar zarar gördü Denizli'nin Honaz ilçesinde düşen yıldırım orman yangınına sebep oldu. Yangın dolayısıyla 2 hektar alan kül oldu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 14.06.2025 - 12:54 Güncelleme: 14.06.2025 - 12:54 facebook

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