Denizli'de yıldırım, orman yangınına neden oldu! 2 hektar zarar gördü
Denizli'nin Honaz ilçesinde düşen yıldırım orman yangınına sebep oldu. Yangın dolayısıyla 2 hektar alan kül oldu.
Denizli'nin Honaz ilçesinde 2 ayrı noktaya yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürülürken, 2 hektar alan zarar gördü.
Sapaca Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu 2 ayrı noktada başladığı belirlenen yangın, kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 ilk müdahale aracı, 19 arazöz, 2 iş makinesi ve 57 personelle sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü, 2 hektarlık alan zarar gördü.