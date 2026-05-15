Denizli’de Merkezefendi Belediyesine yönelik “rüşvet” soruşturmasında 13 gözaltı
Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 15 Mayıs 2026 - 10:35 Güncelleme:
Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, belediyede ihale işlemlerinde rüşvet aldıkları iddia edilen şüphelilerle ilgili gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ