SON DAKİKA DEPREM! Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi? İzmir'de korkutan deprem! 2 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

SON DAKİKA DEPREM! Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi? İzmir'de korkutan deprem! 2 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

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Türkiye genelinde ve çevresinde meydana gelen depremler Kandilli ve AFAD tarafından an bean paylaşılmaya devam ediyor. Paylaşılan son depremler listesi ile meydana gelen depremin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, tarihi ve saat bilgisi açıklık kazanmaktadır. İşte 1 Ekim son depremler listesi...