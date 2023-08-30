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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM! Biraz önce deprem mi oldu ve merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 30 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi!

        Biraz önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi? 29 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi!

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün meydana gelen depremleri son dakika olarak paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Konya'nın Kulu ilçesinde meydana 4.8 büyüklüğündeki deprem, Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini gündeme getirdi. İşte 29 Ağustos Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 00:24 Güncelleme: 30.08.2023 - 00:24
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        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de aktif fay hatları sebebiyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Bu kapsamda deprem olduğunu düşünen ve depremi hissedenler, "Biraz önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde deprem oldu?" Sorularına yanıt arıyor. İşte 29 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

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        KONYA'DA DEPREM!

        Konya'da saat 07.58'de 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandı.

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        MALATYA'DA DEPREM

        AFAD verisi ile Malatya'da saat 04.00'da 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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