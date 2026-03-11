Canlı
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ 11 MART 2026: Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi yakınımdaki depremler listesi

        Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 11 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi yakınımdaki depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak listeleniyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden veya deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. İşte 11 Mart 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama linkleri.

        Giriş: 11.03.2026 - 07:41
        1

        Gün içinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılar sonrası vatandaşlar “Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?” sorusunun yanıtını araştırmaya başlıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi detayları merak edenler tarafından sık sık kontrol ediliyor. İşte 11 Mart 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile saniye saniye kaydedilen tüm sarsıntılar…

        2

        DEPREM Mİ OLDU?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 11 Mart Çarşamba günü farklı illerde büyüklükleri 0.8 ile 2.3 arasında değişe birçok deprem meydana geldi.

        Büyük ölçekte bir deprem olmadı.

        3

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        4

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
