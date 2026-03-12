Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 12 Mart 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi yakınımdaki depremler listesi
Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak listeleniyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden veya deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Denizli, Ankara ve Kahramanmaraş'ta 3 üzeri büyüklükte deprem oldu. İşte 12 Mart 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama linkleri.
Gün içinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılar sonrası vatandaşlar “Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?” sorusunun yanıtını araştırmaya başlıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi detayları merak edenler tarafından sık sık kontrol ediliyor. AFAD, Denizli, Ankara ve Kahramanmaraş'ta 3 üzeri büyüklükte deprem meydana geldiğini bildirdi. İşte 12 Mart 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile saniye saniye kaydedilen tüm sarsıntılar…
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 13.58'de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı 7.0 kilometre derinlikte kaydedildi.
ANKARA'DA DEPREM
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 09.59'da Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7.0 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
DENİZLİ'DE DEPREM
AFAD verilerine göre, saat 07.42'de Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı 5.24 kilometre derinlikte kaydedildi.
11 MART 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2026-03-11 13:58:11 38.00333 36.36778 7.0 MW 4.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-03-11 12:03:54 39.265 41.06056 7.0 ML 3.0 Karlıova (Bingöl)
2026-03-11 09:59:51 39.05472 32.52111 7.0 MW 3.9 Haymana (Ankara)
2026-03-11 07:42:15 38.08583 28.98028 5.24 MW 4.0 Buldan (Denizli)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.