Gün içinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılar sonrası vatandaşlar “Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?” sorusunun yanıtını araştırmaya başlıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi detayları merak edenler tarafından sık sık kontrol ediliyor. AFAD, Denizli, Ankara ve Kahramanmaraş'ta 3 üzeri büyüklükte deprem meydana geldiğini bildirdi. İşte 12 Mart 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile saniye saniye kaydedilen tüm sarsıntılar…