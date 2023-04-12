Son dakika deprem haberleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevrede meydana gelen depremleri her gün saat saat listeliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilerine göre 11 Nisan Salı günü Ağrı Doğubayazıt'ta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ise Kahramanmaraş 4,0 büyüklüğündeki depremle sallandı. 12 Nisan Çarşamba günü yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...