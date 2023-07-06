SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | 6 Temmuz 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ | 6 Temmuz 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

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Son depremleri listesi her gün Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanıyor. 6 Temmuz Perşembe gününün ilk saatlerinde Yunanistan'da deprem meydana geldi. İşte 6 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesi...