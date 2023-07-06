Yunanistan'da deprem! 6 Temmuz 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremlerin büyüklükleri, yeri ve saatini her gün yayınlıyor. 6 Temmuz Perşembe günü Yunanistan'da deprem meydana geldi. İşte 6 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
Son depremleri listesi her gün Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanıyor. 6 Temmuz Perşembe gününün ilk saatlerinde Yunanistan'da deprem meydana geldi. İşte 6 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremler listesi...
YUNANİSTAN'DA DEPREM!
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 6 Temmuz Perşembe günü saat 02:03'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.