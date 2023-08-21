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Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, farklı il ve ilçelerde artçı sarsıntı ve depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak İzmir ve Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılan son depremler listesini gündeme getirdi. Deprem olduğunu düşünenler, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte 21 Ağustos son dakika depremler listesi...