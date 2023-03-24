KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde artçı sarsıntılar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listeleniyor. Tarih, saat, enlem ve boylam bilgileri, depremin derinliği, şiddeti ve merkez üssü vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kahramanmaraş ve Malatya'da peş peşe depremler meydana geldi. İşte, 24 Mart Cuma son depremler listesi...

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