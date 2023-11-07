7 Kasım Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi hakkında araştırmalar yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Edinilen bilgiye göre peş peşe depremler meydana gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından veriler güncelleniyor. İşte 7 Kasım Salı günü yaşanan depremler ve son depremler listesi...
Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 7 Kasım Salı son dakika depremleri hakkında bilgiler...
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.