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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ: 7 Kasım Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        7 Kasım Salı Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi hakkında araştırmalar yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Edinilen bilgiye göre peş peşe depremler meydana gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından veriler güncelleniyor. İşte 7 Kasım Salı günü yaşanan depremler ve son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 07:30 Güncelleme: 07.11.2023 - 07:30
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        Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 7 Kasım Salı son dakika depremleri hakkında bilgiler...

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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