Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi araştırmaları hız kazandı. İki yıkıcı depremin etkisi devam ederken hem deprem bölgesinde hem de bağımsız yerlerde sarsıntılar yaşanıyor. 25 Mart'ta yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak yayınlanıyor. İşte 25 Mart Cumartesi son dakika depremler listesi...

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