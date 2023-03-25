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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! İşte 25 Mart son dakika depremler listesi

Yurt genelinde artçı ve bağımsız sarsıntılar devam ediyor. Deprem felaketinin ardından son depremler listesine ilişkin araştırmalar yoğunlaşırken Ege açıklarında bağımsız bir sarsıntı meydana geldi. Bölgede yaşanan artçı sarsıntıları ve bağımsız sarsıntıları AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde derledik. İşte, 25 Mart son dakika depremler listesi...

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  • SON DAKİKA deprem mi oldu? 25 Mart az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri

    Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi araştırmaları hız kazandı. İki yıkıcı depremin etkisi devam ederken hem deprem bölgesinde hem de bağımsız yerlerde sarsıntılar yaşanıyor. 25 Mart'ta yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak yayınlanıyor. İşte 25 Mart Cumartesi son dakika depremler listesi...

    SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • SON DAKİKA deprem mi oldu? 25 Mart az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 25 MART

    KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

    Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 07.39'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    EGE'DE DEPREM!

    Çanakkale açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

    (Bölgede artçı depremler ve bağımsız sarsıntılar devam ediyor yeni bilgilere göre haberimiz güncellenecektir.)
  • SON DAKİKA deprem mi oldu? 25 Mart az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri

    "DEPREMLER DEVAM EDECEK" UYARISI

    Uzmanlar daha önceki depremlerin yeni depremleri tetikleyebileceği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.
  • SON DAKİKA deprem mi oldu? 25 Mart az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri

    DEPREM BÖLGESİ İÇİN UYARI!

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz."
  • SON DAKİKA deprem mi oldu? 25 Mart az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

     

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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