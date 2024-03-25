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        Haberler Gündem SON DAKİKA: Deprem mi oldu, en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 25 Mart bugün anlık AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

        Datça'da deprem! 25 Mart Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem haberlerine gün içinde yaşanan sarsıntılar ile yenisi ekleniyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, şimdi nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyorlar. AFAD ve Kandilli Rasathanesi anlık olarak Türkiye'de meydana gelen depremlerin merkez üssünü ve büyüklüğünü paylaşıyor. Saat 17:25 itibariyle Datça'da meydana gelen depremin yanı sıra işte, 25 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 19:15 Güncelleme: 25.03.2024 - 19:15
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        Türkiye'nin coğrafi konumu sebebiyle deprem, ülkenin en önemli konularından biri olmaya devam ediyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini araştırmaya başladı. Sizler için AFAD ve Kandilli son depremler listesini haberimizde derledik. İşte, 25 Mart Pazartesi günü en son meydana gelen depremler...

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        DATÇA'DA DEPREM OLDU

        Büyüklük:3.5 (Ml)

        Yer:Akdeniz - [179.60 km] Datça (Muğla)

        Tarih:2024-03-25

        Saat:17:25:29 TSİ

        Enlem:35.07583 N

        Boylam:27.46917 E

        Derinlik:7.08 km

        ADANA 4.0 İLE SALLANDI!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; 25 Mart saat 06:43'te Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.29 KM olarak kaydedildi.

        Adana'da ise Saimbeyli ilçesinde 13:10 sularında 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD verilerine göre depremin derinliği 7.2 km olarak belirlendi.

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        MALATYA'DA PEŞ PEŞE DEPREM!

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; Malatya'da 1 saat içinde peş peşe üç tane deprem meydana geldi. Son sarsıntı saat 06:53'te Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 2.3 büyüklüğünde yaşandı. Depremin derinliği 7 KM olarak ölçüldü.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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