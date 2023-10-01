İzmir'de deprem! 1 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
İzmir'in Buca ilçesinde saat 16.30'da meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini gündeme getirdi. Kandilli ve AFAD meydana gelen son depremleri kendi sitesi üzerinden son dakika olarak paylaşmaya devam ediyor. İşte 1 Ekim 2023 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
Türkiye genelinde ve çevresinde meydana gelen depremler Kandilli ve AFAD tarafından an bean paylaşılmaya devam ediyor. Paylaşılan son depremler listesi ile meydana gelen depremin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, tarihi ve saat bilgisi açıklık kazanmaktadır. İşte 1 Ekim son depremler listesi...
İZMİR 3.7 İLE SARSILDI!
AFAD verilerine göre, İzmir Buca'da saat 16.30'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
MUĞLA'DA 3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
Muğla'nın Datça ilçesinde Ege Denizi açıklarında saat 18:36'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.