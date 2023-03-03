Ayrıca yine Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 00.53'te AFAD verilerrine göre 5.0 Kandilli verilerine göre ise 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İki depremde de yıkılan bina, ölen ve yaralanan olmadı.